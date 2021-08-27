Токио, 27 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Компания Suzuki представила в Японии новый микровэн Wagon R Smile. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Suzuki Suzuki Wagon R Smile

Новый микровэн Wagon R Smile построен на той же платформе, что и кей-кар Wagon R шестого поколения. Модель отличается квадратным кузовом и сдвижными задними дверями.

Новинка оснащена гибридной установкой, состоящей из бензинового мотора R06D объемом 0,66 л мощностью 49 л. с. и 58 Нм крутящего момента и электромотора. В качестве трансмиссии предусмотрен вариатор. Привод у модели может быть передним или полным.

Модель похожа на Suzuki Hustler. Однако отличается тем, что имеет более высокий и просторный кузов. Также автомобиль получил округлые фары, которые пользуются спросом у жителей Японии.

Ранее компания Liberty Walk из Японии представила свою версию внедорожника Suzuki Jimny, выполненную в стилистике немецкой модели Gelandewagen.

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