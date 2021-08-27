Москва, 27 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Москве произошло ДТП с участием скорой помощи и такси, сообщает пресс-служба управления ГИБДД столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась на перекрёстке на проспекте Вернадского у дома 4, при этом скорая двигалась на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль скорой помощи перевернулся, по предварительным данным, пострадали два человека — водитель и фельдшер.

На места работают сотрудники автоинспекции, затруднений на дорогах нет.