Москва, , 14:06 — REGNUM Авторы агитационных плакатов с Калининградской областью РФ «в составе» Германии совершили провокацию, и немецким властям следует разобраться в ситуации. Об этом член международного комитета Совета Федерации, сенатор от КрымаСергей Цеков заявил 27 августа.

Калининград Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

По его словам, в Германии должны провести серьёзное расследование и наказать людей, разместивших плакаты. Если же этого не случится, России следует отреагировать, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

«Это провокация, конечно», — сказал Цеков РИА Новости.

Он добавил, что стремления нарушить территориальную целостность России ни к чему не приведут.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии ранее появились копии предвыборных плакатов 1949 года с картой ФРГ, включавшей территорию нынешней Калининградской области.

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