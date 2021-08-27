Полевской, Свердловская область, 27 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 27 августа во время рабочей поездки в Полевской в микрорайоне Зелёный бор встретился с местными жителями, чтобы обсудить возможности, связанные со строительством здесь новой школы. А также оценил перспективы воплощения в жизнь других проектов развития городского округа, сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Зелёный бор — относительно новый городской микрорайон. Несмотря на то, что в целом в Полевском мест для учеников хватает, жители этой части города очень заинтересованы в том, чтобы рядом с их домами появилась новая школа. Среди людей, которые пришли сегодня обсудить с Евгением Куйвашевым планы по школьному строительству и городскому развитию, был и лётчик, Герой России Дамир Юсупов, который с семьёй живет именно здесь, в Полевском. Вместе с главой региона они посмотрели предполагаемое место строительства школы и прогулялись по Зелёному бору.

«Обеими руками — за новые школы. Ваше обращение по поводу возможности строительства новой школы принимаю, и мы его рассмотрим с министром образования и министром строительства. В ближайшие три года в Свердловской области планируем построить 21 образовательный объект — школы и пристрои к зданиям. Когда выбираем место строительства, смотрим два главных параметра: износ существующих зданий и прогноз по численности будущих учеников. Приоритет, конечно, растущим территориям. И Полевской — в их числе, у города хорошие перспективы», — сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона сегодня проинспектировал стройплощадку, где возводятся новые секции пятиэтажного жилого дома, куда вскоре переедут жители аварийных домов. Первая секция многоквартирника сдана в 2018 году. Новую очередь — это ещё 61 квартира — планируется достроить до конца года на бюджетные средства. Это позволит расселить семь домов в Полевском, где живут 55 человек. Остальные квартиры планируется передать детям-сиротам. Евгений Куйвашев напомнил, что Владимир Путин на съезде «Единой России» предложил расселить жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года — это следующий шаг в реализации программы.

«Из федерального бюджета должно быть выделено еще 45 миллиарда рублей. Если предложение будет поддержано депутатами новой Госдумы, мы будем готовиться к новому строительству не только домов, но и всех необходимых социальных объектов поблизости — школ, садиков и поликлиник», — заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития города играет и благоустройство территорий, формирование точек притяжения — парков, скверов, новых красивых и удобных улиц и проспектов. В северной части Полевского сегодня реализуется проект по возрождению дендрария, которой здесь был прежде. К этому моменту площадку полностью благоустроили и начали высаживать новые деревья. Инициаторами проекта стали ветераны, с которыми Евгений Куйвашев сегодня провёл встречу. Другой план, который Полевскому только предстоит воплотить, — это преобразование территории улицы Коммунистическая. Проект «Новая Коммунка» буквально вчера победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил грант в 80 миллионов рублей. Уже в 2022 году на центральной городской улице развернутся масштабные благоустроительные работы.

Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев также заехал к малому предпринимателю Ивану Рыбникову, который организовал в Полевском производство экологичных пакетов и сумок. Предприятие «ЭкоПроСт» производит их из спанбонда — нетканого прочного материала, предназначенного для многоразового использования. Такие пакеты сейчас можно часто встретить на кассах в торговых сетях. Евгений Куйвашев дал ряд поручений профильным министрам для того, чтобы поддержать по-своему уникальный проект.