Москва, 27 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ работают над рабочими программами для учителей с рекомендациями по изучению и часам на каждую тему. Об этом на сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru

«Сегодня разрабатываем рабочие программы для учителей, в которых будут даны рекомендации, что изучать в каждом классе, количество часов. И если учитель — а такие поправки в закон об образовании тоже приняты — берет эту программу, он может работать по ней, не разрабатывая свою программу», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что «у каждого учителя есть свои методические наработки, свой стиль», и в этой связи указанную программу «можно дополнять, ее развивать, пользоваться своими наработками».

Кравцов отметил, что единые рабочие программы будут разработаны к 2022 году, после чего будут внесены в реестр, и уже затем учителя смогут ими пользоваться.