Якутск, 27 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Якутии было ликвидировано девять лесных пожаров общей площадью 278 тыс. га. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

14.mchs.gov.ru Борьба с лесными пожарами в Якутии

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

«За сутки ликвидировано девять природных пожаров на площади свыше 278 тыс. га», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент в регионе действует 46 природных пожаров в работах, по тушению которых задействовано 1,1 тыс. человек и 97 ед. техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что любительскую и спортивную охоту временно запретили в Самарской области из-за лесных пожаров.