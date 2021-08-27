Посёлок Караваево, Костромская область, 27 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Строительство школы на 1000 детей в посёлке Караваево Костромского района обещают начать в 2023 и завершить в 2024 году. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Проект школы в Караваево

Средства на возведение объекта — 1 млрд рублей регион планирует получить из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

На данный момент в Караваево имеется единственная общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 ребят. По факту её посещают около 1000 человек. Детям приходится учиться во вторую смену, что неудобно для многодетных семей. Ожидается, что новое учебное заведение в посёлке разместится напротив старой школы.

Как ранее писало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» в Костроме построено две школы на 1000 учеников на улице Суслова и Профсоюзной. Последнюю школу не успели сдать в рамках сроков, оговоренных контрактом — до 1 июня 2021 года. Тем не менее, завершить объект удалось до начала нового учебного года. Возведением зданий занималась компания ООО «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска.

Ранее против подрядчика было возбуждено два уголовных дела. Они касаются мошенничества, допущенного при строительстве школы на Суслова и детского сада на улице Профсоюзной в областном центре. Возведение обоих зданий происходило в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». По версии следствия, подрядчик не выполнил некоторые работы, часть услуг в рамках муниципальных контрактов были оплачены по завышенной стоимости. Ущерб бюджетам разных уровней составил 13,7 млн рублей. В настоящее время дела расследуются.