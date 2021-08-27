Москва, 27 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Ребенок в возрасте 14−18 лет может открывать счета в российских банка, но при условии, что они будут иметь письменное согласие на это своих родителей, усыновителей или попечителя, говорится в информационном письме Центробанка России.

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Также законные представители несовершеннолетнего ребенка имеют право получать сведения о банковских счетах ребенка, о его вкладах и совершаемых по ним операциях.

При этом отмечается, дети 14−18 лет совершают сделки с письменного согласия родителей, но имеют право открывать вклад самостоятельно. Это не противоречит Гражданскому кодексу РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2021 года Банк России оценит целесообразность выпуска рекомендаций для банков по обслуживанию несовершеннолетних.

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