Кызыл, 27 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На территории Тувы с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 30 природных пожаров на общей площади 1063 га, 831,7 из которых были покрыты лесами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение по количеству пожаров на 32 или на 51,6% по площади уменьшение на 16 897,87 га или 94,1%», — добавили в правительстве.

Как отмечается, причиной большинства возгораний стал человеческий фактор.

При этом на восстановление лесов в республике в 2021 году выделено более 42,2 млн рублей. Работы проводятся на площади 7,3 тыс. га.

Добавим, что лето 2021 года в Туве выдалось крайне дождливое. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой властей республики стали спровоцированные осадками паводки.

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