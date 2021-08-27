Минск, 27 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. С 1 сентября в Белоруссии пенсии повышаются в среднем на 7%. Вместе с этим повышается и пенсионный возраст.

voffka1966 Пенсионный возраст

Для получения пенсий в Белоруссии необходим трудовой стаж 18 лет с отчислениями в ФСЗН. Стаж будет повышаться и далее, в 2025 году он составит 20 лет.

Со следующего года пенсионный возраст в Белоруссии составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. При отсутствии установленного трудового стажа с отчислениями в ФСЗН граждане будут получать минимальные «социальные» пенсии — размер таковых сейчас составляет менее 100 евро с учётом доплат.

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