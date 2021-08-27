Таллин, 27 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Во втором квартале нынешнего года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 1538 евро, сообщил в своем пресс-релизе Департамент статистики страны. Отмечается, что это на 7,3% выше, чем в этот же период 2020 года.

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Самые высокие зарплаты были в Харьюском (Таллин и его пригороды) и Тартуском уездах. В последний раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (884 евро), в сфере операций с недвижимостью (1124 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1208 евро).

В сравнении со вторым кварталом 2020 года средняя месячная брутто-зарплата более всего повысилась в горнодобывающей промышленности (на 17,7%) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,2%), а самый низкий ее рост наблюдался в энергетике (на 0,3%) и финансовой и страховой деятельности (на 1,8%).