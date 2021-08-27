Пензенская область, 27 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Пензенской области 37-й Купринский литературный праздник запланирован на 4 сентября. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторы мероприятия выбрали онлайн-формат, сообщает пресс-служба администрации города Пензы.

Александр Куприн

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Зрителей ждет обширная культурно-просветительская программа, которую подготовили специалистами ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области».

Видеотрансляция мероприятия начнется в 11:00 на портале Культура РФ. Интернет-пользователи станут свидетелями торжественного открытия праздника в Наровчате и награждения лауреатов конкурса «Гранатовый браслет». Также можно будеть увидеть необычную экскурсию по дому-музею Куприна, которую впервые проведет актер театра и кино Андрей Зибров. Затем по купринским местам зрителей проведет научный сотрудник литературного музея, куприновед Татьяна Кайманова. В завершении праздника будет продемонстрирован фильм-экскурсия, который повествует о пребывании писателя в Петербурге и Гатчине.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей и гостей Пензенской области доступен новый туристический маршрут. Тур «Пензенский край — литературная империя» включает посещение Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музеев ГБУК «Объединение литературных музеев Пензенской области» (литературного музея в г. Пензе, музея А.Н. Радищева, музея А.И. Куприна, музея-усадьбы В.Г. Белинского), а также музея А.Г. Малышкина.

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