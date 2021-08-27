Уфа, 27 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Башкирия вошла в топ-5 регионов России, в которых чаще всего сдают экзамены стандарта WorldSkills. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Brungildakarlovna Национальная сборная и эксперты WorldSkills Russia

Сообщается, что в скором времени подобные экзамены могут стать обязательными во всех техникумах и колледжах России.

«Всего в России по итогам первого полугодия 2021 года аккредитовано 4929 ЦПД — центров проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. Лидируют среди них [центры по таким направлениям, как] бухучёт, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, а также банковское дело. Среди регионов, в ссузах которых выпускники сдают такие экзамены чаще всего, лидируют Москва (369 ЦПД), Московская область (223), Татария (183) и Башкортостан (177)», — приводит пресс-служба слова менеджера проектов АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Кабиры Раджабовой.

Отмечается, что помимо этого, Башкирия заняла четвертое место среди регионов, в которых участники демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills сдали его на 100%, уступив при этом Москве, Нижегородской и Самарской областям.

«Такие экзамены уже в ближайшее время станут обязательными для госаттестации в ссузах страны», — пояснил начальник отдела департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Артём Петенев.