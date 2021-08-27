Тбилиси, 27 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Грузия должна нарастить производство и экспорт фундука и занять по этим показателям второе место в мире. Об этом 27 августа заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Лесной орех

«У нас есть амбициозный план и видение, чтобы сделать Грузию вторым по величине производителем фундука в мире», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что производство фундука в Грузии является успешным бизнесом. Страна занимает пятое место в мире по экспорту этого ореха.

Стоит отметить, что в настоящее время второе место по производству фундука занимает Италия. На первом месте по этому показателю находится Турция.