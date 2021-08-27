Таллин, 27 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Отказ прибалтийских республик от российской электроэнергии является непродуманным с экономической точки зрением решением, продиктованнои исключительно политикой. Об этом эстонский предприниматель и политик Харри Раудвере заявил местному порталу Stolitsa.ee.

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По его мнению, российская электроэнергетическая система помогает стабилизировать и синхронизировать электрическую сеть Эстонии: «Отказ Прибалтики от российской электросети ни в коем случае не поможет обеспечить энергетическую безопасность Эстонии».

«Это политический вопрос, который затмевает экономически рациональное мышление», — добавил он.

Раудвере предложил тем же политикам задуматься над вопросом, во что это выльется и насколько дороже обойдется решение для людей, живущих в Эстонии: «Я сегодня не смею даже предположить. По-видимому, цена на электроэнергию вырастет до космических высот».

Свое мнение он аргументировал тем, что, когда он писал свой комментарий эстонскому СМИ, Эстония производила 581,6 МВт электроэнергии, п потребляла 981,2 МВт. Цена на энергобирже составляла 122,54 евро за мегаватт в час. При этом большую часть времени недостающее количество электроэнергии поступало из России, отметил эстонский предприниматель.

По словам Раудвере, «нет необходимости даже комментировать, как такая дорогая электроэнергия влияет на конкурентоспособность эстонской экономики»: «Немцы строят «Северный поток-2» на благо своего народа, но наше правительство своими недальновидными политическими решениями только наносит вред всей нации».