Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Процесс изучения нацистских преступлений на территории СССР в годы Великой Отечественной войны должен планомерно вестись историками, юристами и представителями правоохранительных органов, но признание таких преступлений геноцидом не должно иметь характер «кампанейщины». Такое мнение 27 августа высказал корреспонденту ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин — автор многочисленных научных работ о блокаде Ленинграда.

Расстрелянные нацистами мирные жители Архивное фото

«Речь идет прежде всего об установлении фактов, а не автоматическом признании всего того, что происходило на оккупированных территориях, геноцидом», — отметил Ломагин.

Он напомнил, что геноцид — это, в том числе, юридическое понятие, описанное в статье 357 Уголовного кодекса РФ, а именно «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».

«Автоматически всё, что делал вермахт на оккупированной территории, назвать геноцидом — это профанация», — считает специалист. В то же время конкретные установленные преступления немецких оккупантов и их пособников против мирного населения СССР можно и нужно признавать геноцидом, для этого есть все юридические основания, как в российском, так и в международном праве.

В качестве примера Никита Ломагин привел преступления нацистов в оккупированном ими городе Пушкин (ныне входит в состав Санкт-Петербурга) — массовое уничтожение евреев, коммунистов и комсомольцев. «Это, безусловно, геноцид», — сказал Ломагин.

Что же касается блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками и их союзниками, повлекшей колоссальные жертвы, то многие российские и даже немецкие историки также считают ее актом геноцида. Однако при постановке вопроса о юридическом признании этих действий геноцидом возникают определенные противоречия.

«Главная юридическая проблема состоит в том, что в Ленинграде во время блокады власть принадлежала не немцам, а противоборствующей стороне, здесь сохранялось государственное управление СССР. Но политика, которую проводили немецкие войска, сейчас, по нормам современного международного права, может называться геноцидом», — отметил Ломагин.

Он пояснил, что еще во время Нюрнбергского процесса, когда подсудимых обвинили в использовании голода для умерщвления мирного населения, немецкие адвокаты заявили о том, что в то время голод не был запрещенным средством ведения войны. А понятие геноцида в его нынешнем значении появилось уже после Второй Мировой войны. «Поэтому задним числом квалифицировать эти события (как геноцид) достаточно сложно», — считает Ломагин, имея в виду именно юридическую, а не политическую оценку блокады Ленинграда.

Он считает, что в делах о возможном признании фактов геноцида необходимо прежде всего начать с анализа имеющихся в архивах документов об оккупационной политике на занятых немецкими войсками территориях Северо-Запада СССР.

«С деятельности Айнзацгруппы «А», которая в немецком тылу занималась планомерным уничтожением по признакам национальной, партийной принадлежности, убийствами людей с физическими и психическими проблемами — вот это всё подпадает под тяжкие военные преступления, которые можно квалифицировать как геноцид», — сказал историк.

«Самое главное, чтобы это не было кампанейщиной. Это требует не простой переквалификации, а тщательного изучения материалов», — подчеркнул Никита Ломагин.

По его мнению, необходимо создавать группу исследователей, которые профессионально занимаются изучением периода оккупации советских территорий в годы Второй Мировой войны, и опираться на имеющиеся в архивах достоверные документы советских и немецких властей.

«Все, кто совершал преступления, должны понести наказание — хотя бы наказание в истории», — резюмировал Никита Ломагин.

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Напомним, 27 августа Псковский областной суд юридически установил факт геноцида со стороны нацистских оккупантов и их пособников в отношении мирного населения Псковской и бывшей Великолукской областей, а также оказавшихся на Псковщине пленных бойцов Красной Армии. Жертвами военных преступлений в регионе стали более полумиллиона человек.

Ранее, в октябре 2020 года, впервые в истории правосудия в РФ Солецкий районный суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Речь идет о массовых казнях в районе деревни Жестяная Горка.

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