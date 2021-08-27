Минск, 27 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Белоруссия даже в условиях санкций выполнит свои обязательства по экспортным поставкам калийных удобрений, заявил 27 августа президент республики Александр Лукашенко.

Шилов Иван Лукашенко

«Я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений, это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что даже сейчас, в условиях санкций США и стран ЕС, когда «беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Белоруссия никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства».

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусский госмонополист по «Беларуськалий» вводит в промышленную эксплуатацию Петриковский горно-обогатительный комбинат. В итоге выпуск калийных удобрений будет увеличен на 1,5 млн т в год. На церемонию запуска ГОК в Петриков из Минска прибыл Александр Лукашенко.