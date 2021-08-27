Красногорск, 27 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Сеть Wi-Fi появится в каждом классе любой российской школы. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Media.tj Цифровизация

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Добиться этого планируется к концу 2024 года, уточнил глава Минцифры.

«Интернет должен прийти в каждый класс. У каждого класса должна быть возможность подключиться. Выделили федеральные ресурсы, чтобы к концу 2024 года во всех классах школ был Wi-Fi, чтобы учителю можно был подключаться к защищенному интернету», — сказал Шадаев.