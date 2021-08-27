Москва, 27 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Баскетболист Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Об этом 27 августа сообщает телеканал «Матч ТВ».

TonyTheTiger Алексей Швед

«Исключено. Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде», — сказал Швед.

Он отметил, что его решение не связано с тренерским штабом и менеджментом сборной России по баскетболу.

По его словам, он с 16 лет играл за молодёжную сборную России, а потом за первую команду. «Это много, почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», — заключил Швед.

Напомним, в составе сборной России Швед становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.

32-летний Швед не играл за национальную команду в олимпийской квалификации, а сборная России не смогла отобраться на Игры в Токио. 12 августа он подписал контракт с московским ЦСКА.