Джакарта, , 13:43 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что для учащихся не обязательно делать прививку против коронавируса, чтобы посещать школу, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские школьники U.S. Embassy, Jakarta

В столице Индонезии Джакарте 610 школ всех уровней вернутся к очному обучению с 30 августа.

Процесс вакцинации учителей в Джакарте достиг 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 12 618 случаев заражения коронавирусом.

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