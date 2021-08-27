Школы в столице Индонезии вернутся к очному обучению
Джакарта, 27 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что для учащихся не обязательно делать прививку против коронавируса, чтобы посещать школу, сообщает CNN Indonesia.
U.S. Embassy, Jakarta
Индонезийские школьники
В столице Индонезии Джакарте 610 школ всех уровней вернутся к очному обучению с 30 августа.
Процесс вакцинации учителей в Джакарте достиг 85%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 12 618 случаев заражения коронавирусом.