Анкара, 27 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В настоящее время в отношениях Турции с Египтом и Саудовской Аравией наблюдаются сдвиги в позитивную сторону. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает ИА «Красная Весна».

Darwinek Турция

Кроме того, Калын, слова которого приводит Reuters, указал, что Турция старается слабить напряженность с региональными державами, влияющими на ее экономику.

При этом Калым пресс-секретарь турецкого президента не уточнил конкретных шагов со стороны названных стран и Турции навстречу друг другу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложило Турции управлять аэропортом в Кабуле, а его безопасность взять на себя.