Екатеринбург, 27 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Сумма ущерба от лесных пожаров в Свердловской области превысила 52 млн рублей, сообщил на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Ущерб выявлен в 24 случаях природных пожаров, уточнил чиновник. После ликвидации возгорания специалисты проводят лесопатологические обследования и, при необходимости, санитарно-оздоровительные мероприятия.

По данным областного департамента информполитики, сейчас на территории Свердловской области действуют 52 природных пожара на общей площади более 7984 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в регионе обострилась ситуация с лесными пожарами.