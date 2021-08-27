На Среднем Урале возросла сумма ущерба от лесных пожаров
Екатеринбург, 27 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Сумма ущерба от лесных пожаров в Свердловской области превысила 52 млн рублей, сообщил на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Лесной пожар около озера Глухое
Ущерб выявлен в 24 случаях природных пожаров, уточнил чиновник. После ликвидации возгорания специалисты проводят лесопатологические обследования и, при необходимости, санитарно-оздоровительные мероприятия.
По данным областного департамента информполитики, сейчас на территории Свердловской области действуют 52 природных пожара на общей площади более 7984 га.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в регионе обострилась ситуация с лесными пожарами.