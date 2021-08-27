Вашингтон, 27 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В честь 80-летия Jeep корпорация Stellantis (куда входит Jeep) решила пополнить цветовую линейку Wrangler новым розовым оттенком Tuscadero. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jeep Jeep Wrangler в цвете Tuscadero

Отмечается, что новый оттенок будет доступен для всех версий Jeep Wrangler. В продаже модель с новым цветом появится в ноябре 2021 года.

Jeep Wrangler представлен в версиях: Sport, Sahara, Rubicon, гибрида 4xe. Кроме того, есть еще модификация Wrangler Rubicon 392, которая оснащается восьмицилиндровым мотором HEMI на 6,4 л.

За Jeep Wrangler в новом оттенке придется доплатить около 395 долларов (29 тысяч рублей).

Ранее Ford представил модель Bronco, которая получила два новых оттенка кузова — красный Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat и зеленый Eruption Green Metallic.

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