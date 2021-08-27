Сыктывкар, 27 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Коми число летальных исходов от ковида выросло до 1441 — за последние сутки коронавирус забрал еще восемь жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 26 августа в регионе было выявлено 248 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 91 случай, Ухте — 51, Усть-Вымском районе — 16, Ижемском — 15. Под медицинским наблюдением находятся более восьми тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми сняли запрет на работу ночных клубов и сократили число ковидных коек.