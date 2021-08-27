Талдом, Московская область, 27 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Талдомский районный суд Подмосковья приговорил жительницу Москвы к трём годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за преступления, совершённые в отношении ребёнка. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Joe Gratz Суд

Москвичку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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Суд установил, что дочь женщины 2015 года рождения находилась с декабря 2018 года по 24 марта 2021 года на попечении мужчины, ведущего антиобщественный образ жизни. Ребёнок длительное время проживал в неотапливаемой комнате, не был обеспечен спальным местом, продовольствием, одеждой и средствами гигиены. Также девочке не оказывалась медицинская помощь, несмотря на имеющееся психическое расстройство.

«В настоящее время девочка находится в центре содействия семейному воспитанию, решением суда мать лишена родительских прав», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, три уголовных дела, которые возбудили после обнаружения в подмосковном Талдоме истощённой девочки, объединили в одно производство. Следствие установило, что шестилетний ребёнок проживал со знакомым его матери. Сама женщина навещала дочь несколько раз в неделю.