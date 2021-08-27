Омск, 27 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Прививочная кампания против коронавируса продолжается в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, по состоянию на 27 августа в регионе от COVID-19 привились 566 676 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В оперативном штабе уточнили, что оба компонента вакцины получили уже 467 682 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 71 715 носителей коронавируса, выздоровели 52 229 человек, скончались 1948 ковид-пациентов.