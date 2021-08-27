Курган, 27 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Курганской области учёба в 2021 году начнётся в очном режиме, за партами в классах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

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Однако педагогам и школьникам предстоит соблюдать уже ставшие традиционными санитарно-противоэпидемические требования — термометрию на входе в школу, дезинфекцию рук, разграничение потоков обучающихся.

Уроки будут проводиться преимущественно в одном классе за исключением таких предметов, как технология, информатика, химия, физика, когда нужно проводить практическую работу в специализированных кабинетах.

На торжественных линейках 1 сентября, которые рекомендуется провести на открытом воздухе, разрешается присутствие родителей.

В 2021 году за парты в школах Курганской области сядут около 100 тысяч детей, из них более 11 тысяч первоклассников.