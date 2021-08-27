Москва, , 13:35 — REGNUM В ряде соседних с Россией стран создаются центры антироссийской пропаганды. Об этом в ходе конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

«Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки», — сказал Шойгу.

Он призвал «выстроить систему защиты против этого», поскольку нельзя допустить, чтобы жители России «забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов»: «Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убеждён точно, и мы это делаем все вместе».