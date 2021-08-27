Москва, , 13:33 — REGNUM Закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет. Другое дело — некоторые положения закона, которые кажутся несовершенными. Они должны конструктивно обсуждаться. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля добавил, что этот закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства.

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«В нашей стране должен быть такой закон, при том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне. С этим сталкиваются практически все страны мира — происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы. В этих целях часто используются НКО, журналисты, средства массовой информации», — пояснил Песков.

Он также добавил, что «представителям сообщества, цеха (СМИ) кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона».

«Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путинфм в декабре 2020 года, физические лица, получающие денежные средства на политическую деятельность в России из-за рубежа, признаются иностранными агентами. Такой же статус могут получить незарегистрированные политические НКО, которые также получают денежные средства на свою деятельность из-за границы. Статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, но лишь в том случае, если они будут заниматься подобной деятельностью.

Как отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов, закон об иностранных агентах подвергается нападкам, следовательно, его применение болезненно для недругов России. В частности, с призывом отменить закон о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах» выступило постпредство Великобритании при ОБСЕ.