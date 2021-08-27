Курск, , 13:32 — REGNUM «Единая Россия» потребовала оперативно и максимально удобно произвести социальные выплаты российским пенсионерам, объявленные президентом страны Владимиром Путиным. Это правильное поведение ответственной политической силы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно единороссы настоялаяли на том, чтобы средства пенсионерам поступили до конца следующей недели.

«Очень важно, что первые единовременные выплаты пенсионерам будут осуществлены до конца следующий недели. Это около 330 миллионов человек. Деньги придут на банковскую карту, тут такой момент — положительный: оформление документов и прочего не нужно.

Остальные 12 миллионов граждан получит выплаты через Почту России уже через неделю, в районе третьего сентября. О том, чтобы выплаты были произведены максимально оперативно, говорил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, общаясь с руководителем Минтруда Антоном Котяковым.

Важно и то, что партия «Единая Россия» через свои штабы общественной поддержки взяла на себя обязательство проконтролировать своевременность этих выплат. Президентское поручение должно быть выполнено оперативно и в срок. Здесь бы я хотел отметить очень важный момент — это целевое использование средств.

Мы понимаем, что у каждого своя история, в том числе, кредитная, и здесь как правильно отметила замминистра труда Ольга Баталина, очень важно, что эти деньги не будут подлежать списанию в рамках исполнительных производств».

Как сообщало ИА REGNUM, указ о том, что российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

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Осуществление в регионах единовременной выплаты пенсионерам в размере десять тысяч рублей взяла на контроль партия «Единая Россия».

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