Пенза, 27 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» возводят школу на 375 мест. Сдать объект должны к 1 сентября 2022 года. Для того, чтобы обеспечить запланированные темпы строительства принято решение о передаче объекта с районного на областной уровень. Об этом 27 августа во время рабочей поездки по району заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

AAA333 Село Чемодановка

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В настоящее время заключен контракт с подрядной организацией и спроектирована территория школы. К возведению образовательного учреждения приступили в августе текущего года. За это время успели выполнить временное ограждение стройплощадки, подготовить котлован под основное здание школы и забить пробные сваи.

«Поскольку произошло удорожание объекта, связанное с повышением стоимости металла и строительных материалов, нужно снова объявлять торги и проводить экспертизу. Сорвать срок сдачи объекта мы не имеем права», — подчеркнул Мельниченко.

Он уточнил, что работать на школьной стройплощадке в Чемодановке «придется ударно».

«Будем выделять дополнительные средства для того, чтобы в срок до 1 сентября 2022 года этот объект достроить и сдать в эксплуатацию. У муниципального образования нет сейчас таких ресурсов. Поэтому забираем этот объект на уровень региона и будем сами строить. Чтобы дети с 1 сентября следующего года смогли посещать новую хорошую школу», — констатировал врио губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области все линейки 1 сентября пройдут только на открытом воздухе. Присутствующие на мероприятии должны находится в защитных масках. Допуск на территорию школ необходимо осуществлять после обработки рук, замера температуры тела. Длительность праздничных линеек должна быть не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В учебные заведения допустят только детей и педагогов.

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