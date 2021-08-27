Токио, 27 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Обновленный Lexus ES получит небольшие изменения дизайна, а также измененную цветовую палитру салона. Об этом сообщает Autodeft.

Autodeft Lexus ES

Отличительной особенностью модели стала модернизированная система цифровых зеркал заднего вида. Кроме того, была увеличена жесткость элементов задней подвески. Это сказалось на управляемости и комфортабельности новинки.

Благодаря перенастроенноенному шасси удалось снизить уровень шума и вибраций в салоне. Кроме того, комплектация F Sport получила модернизированную адаптивную подвеску Adaptive Variable Suspension.

Экстерьер обновленного Lexus ES отличается прежде всего новой радиаторной решеткой, иными фарами, а также новыми легкосплавными колесными дисками на 17, 18 и 19 дюймов.

Оснащается рестайлинговый седан 2,5-литровым атмосферным мотором A25A-FXS мощностью 178 л. с., который дополняется 120-сильным электродвигателем.

Ранее на российском авторынке была представлена модернизированная версия вседорожника Lexus GX 460.

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