Москва, 27 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Против России постепенно ведётся «глубокая работа» за границей. Об этом в ходе конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

«Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки», — сказал Шойгу.

Министр также назвал другие не менее важные вопросы: «Должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?»