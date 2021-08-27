Токио, 27 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Российские шпажистки победили спортсменок из Гонконга в поединке за бронзовые медали Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В фехтовании на колясках российские шпажистки одержали победу со счётом 45:34. В составе сборной России выступали Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная).

Для сборной России эта медаль стала четвёртой в фехтовании на Параолимпиаде. Ранее Александр Кузюков стал чемпионом Игр, а Максим Шабуров и Виктория Бойкова завоевали серебряные награды.

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