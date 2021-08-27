Вологда, 27 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Вологодские власти доплатят медикам за участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщил в соцсетях глава региона Олег Кувшинников, на эти цели из бюджета выделят более 27 млн рублей.

Mil.ru Вакцинация

«В регионе привились от ковида первым и вторым компонентом больше 500 тысяч человек. На медперсонал ложится колоссальная нагрузка. Принято решение установить им дополнительные выплаты в зависимости от нагрузки. Допсредства выплатят врачам и фельдшерам, которые проводят предварительный осмотр перед вакцинацией, и медсестрам, делающим инъекции. Размер выплаты — тысяча рублей за один рабочий день, в котором специалист выполнил план: не меньше 35 инъекций в день на одного медработника», — пояснил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодский губернатор заявил, что регион не выполнит план по вакцинации от ковида, потому что многие его жители продолжают надеяться «на авось».