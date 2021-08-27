Красногорск, 27 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Скоростной интернет появится в каждой школе России до конца 2021 года. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученик за компьютером

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"У нас есть график, в этом году заканчивается большой проект по подключению к скоростному интернету всех школ в стране. До конца этого года не должно остаться ни одной школы без быстрого интернета», — сказал глава Минцифры.

По его словам, стандартом предусмотрено, что минимальная скорость интернета должна составлять 100 Мбит в секунду для городских школ и 50 Мбит в секунду для сельских.