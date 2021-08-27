Минск, , 13:29 — REGNUM Минск ведёт диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Киевом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По словам Александра Лукашенко, сегодня (27 августа), несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко затронул тему отношений с Украиной во время посещения церемонии ввода в эксплуатацию производства калийных удобрений в Гомельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусский госмонополист по «Беларуськалий» вводит в промышленную эксплуатацию Петриковский горно-обогатительный комбинат. В итоге выпуск калийных удобрений будет увеличен на 1,5 млн т в год. На церемонию запуска ГОК в Петриков из Минска прибыл Александр Лукашенко.

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