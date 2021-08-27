Уфа, 27 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Дистанционный формат обучения приведёт к тому, что страну некому будет защищать, заявила 27 августа главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Григорий Фадеев ИА REGNUM Ирина Яковлевна Медведева

Психолог напомнила, что мальчики — это будущие воины. Однако перевод образования на дистанционный формат приводит к тому, что воины оказываются со сниженным зрением, со сниженным интеллектом, при том, что в современной армии необходимо думать.

После дистанта мальчики вырастают социопатами, и, что очень важно, без «волевого корсета», ведь они в детстве не учатся напрягаться. Замкнутое военное мужское сообщество, такое как армия, — это очень сложные условия, не все их выдерживают, добавила эксперт. Что касается войны, то это непрекращающееся сверхнапряжение.

Ирина Медведева, указав на необходимость и важность прогресса, призвала не со всеми его проявлениями слепо соглашаться. Например, на Западе сейчас прогрессивным считаются такие вещи как трансгендерность и «утилизация тел покойников на удобрения».