Москва, , 13:28 — REGNUM С давлением на внутренние дела извне сталкиваются почти все страны мира. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот закон [об иностранных агентах] должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне. С этим сталкиваются практически все страны мира», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день происходят попытки вмешательства в российские внутриполитические процессы из-за границы, и в этих целях нередко используются и НКО, и журналисты, и СМИ.

Песков подчеркнул, что закон об иноагентах «должен быть, и он будет».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что представителям СМИ «кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона: «Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и, в первую очередь, внутри самого цела, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти».