Уфа, 27 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. 301 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 55 841 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 51 587 человек, в том числе 112 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19, всего в Башкирии скончались 1058 таких пациентов. Прививку от COVID-19 получили 1 135 026 человек, завершили вакцинацию от этой инфекции 963 364 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 августа в Башкирии за сутки выявили 302 новых носителей коронавируса.