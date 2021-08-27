Пермь, 27 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) заявили, что большая часть студентов ПГНИУ начнёт учебный год в обычном формате.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Дистанционно образование будет получать часть магистрантов второго курса, все аспиранты и студенты-заочники. Иностранные студенты начнут учебный год, как и российские — для бакалавров очного отделения предусмотрено обучение в традиционном формате, а магистрантов второго курса, всех аспирантов и заочников — дистанционный режим.

«Для доступа к очным занятиям не понадобится сертификат о прививке от COVID-19, медотвод от вакцинации или результат ПЦР-теста», — отметили в вузе.

Согласно информации, опубликованной на сайте ПГНИУ, при заселении в общежитие студенты должны предоставить документ о вакцинации или справку о медотводе (при наличии).