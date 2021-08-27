Цхинвал, , 13:24 — REGNUM На российской военной базе в Южной Осетии в рамках форума «Армия-2021» 27 августа прошла выставка военной техники. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сообщается, что выставку посетил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер-министр республики Геннадий Бекоев и посол России в Цхинвале Марат Кулахметов. Бибилов обратился к российским военнослужащим с приветственным словом.

«Возможности 4-й военной базы дают нам уверенность в безопасности и защите, предупреждая любые попытки реванша и провокаций со стороны наших общих недругов», — сказал югоосетинский лидер.

Стоит отметить, что международный форум «Армия-2021» проходит в Подмосковье с 22 по 28 августа. В рамках форума также проходят выставки военной техники в других городах.

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