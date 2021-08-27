Москва, 27 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Кремле не согласны с обращением ряда российских СМИ к российским властям с требованием прекратить оказание «давления» на журналистов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования», — сказал Песков.

По его словам, текст обращения журналистов — это «такая не совсем верная риторика».