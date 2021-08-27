Малоярославец, Калужская область, 27 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Калужской области на территории Малоярославецкого района по инициативе прокуратуры открылся центр комплексного обслуживания семей и детей, состоящих на профилактических учетах органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — «Согласие». Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В рамках Декады образования состоялось представление проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Создание центра «Согласие» для жителей Малоярославецкого района обусловлено необходимостью работы с трудными детьми и неблагополучными семьями. Помимо комплексной, непрерывной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в данном учреждении будет оказываться юридическая, психологическая, гуманитарная помощь нуждающимся семьям.

Центр «Согласие» был создан при активном участии областной прокуратуры, регионального министерства труда и социальной защиты, органами местного самоуправления. Центр в Малоярославце стал филиалом обнинского центра социальной помощи семье и детям «Милосердие».