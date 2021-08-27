Варшава, 27 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач 27 августа дал интервью журналистам издания Dziennik Gazeta Prawna, в котором обвинил власти Белоруссии в «стремлении дестабилизировать соседние страны ЕС».

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«Минск организует поток мигрантов с Ближнего Востока и Африки через свою территорию. Это целенаправленная гибридная атака на Польшу и Евросоюз. Вероятно, там преследуют цель дестабилизировать Польшу из-за того, что Варшава поддерживает белорусскую оппозицию и народ», — заявил Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений.