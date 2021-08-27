Омск, 27 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались десять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в оперштабе региона.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 1948 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено 71 715 носителей коронавируса, выздоровели 52 229 человек.