Москва, 27 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Кремле негативно относятся к появившимся в Германии предвыборным плакатам с Калининградской областью в составе этой страны. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная. Дело в том, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и, разумеется, официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ», — сказал он.

Также Песков уточнил, что эта ситуация позволяет понять, какие территориальные устремления есть у определенных политических сил ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает террористические акты, произошедшие накануне в столице Афганистана Кабуле.