Москва, 27 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Кремле негативно восприняли информацию о появлении в Германии предвыборных плакатов с картой страны 72-летней давности, в состав которой «включена» российская территория с Калининградской областью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Мы видели сообщения СМИ [об этом инциденте], реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал Песков.

В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, данная агитация не имеет никакого отношения «к официальной позиции Берлина»: «Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации».

При этом Песков подчеркнул, что «важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии».