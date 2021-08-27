Красногорск, 27 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Электронные технологии внедряются в школы для удобства педагогов. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Минпросвещения, это среди прочего поможет учителям более интересно для школьников вести занятия.

«Для чего нужны информационные технологии. Они нужны в помощь учителю, когда информационные ресурсы помогут преподавателю тот или иной предмет более интересно рассказать», — сказал Кравцов.